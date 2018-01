Anthu ambiri awonetsa kusakondwa ndikumangidwa kwa oyimba wa chamba cha rap Mwiza Chavura, yemwe nyimbo yake yotchedwa “rape” inautsa mapiri pa chigwa sabata yangothayi ati pakuti inali yolimbikitsa mchitidwe wogwililira atsikana komaso azimayi.

Pamene gulu lina la anthu layamikira apolisi pokwidzinga katswiriyu, anthu ambiri maka achinyamata awonetsa mkwiyo ndi nkhaniyi maka poganizira kuti katswiriyu anapepesa kudzera m`nyumba zosiyanasiyana zoulutsa mawu mdziko muno potsatira ndi madandaula omwe anthu okhuzidwa ngakhaleso mabungwe omenyera ufulu wa azimayi anapereka pa nyimbo yake yotchedwa rape.

Mwa madandaulo ena, anthu ati izi sizoyenera poganizira kuti pali milandu yaikulu ikulu yoyenera kumalimbana nayo monga mlandu wa maizegate omwe anthu ena oganiziridwa pa mlanduwu sanaapasebe chilango ngakhale nkhaniyi inayamba kukambidwa pakale.

Awa ndi ena mwa madandaulo omwe atolankhani athu awona pa tsamba la facebook.

Nawoso a Chikondi wa Joy Banda ati, “No reason for arrest apa,anthu oyenela kumangidwa mukuwapatsa maufulu while anthu opanda ntchimo mukuwazunza…. .munthu kusomphola enverope mmanja mwa president 2 weeks ago pano mwampatsa kale zaka zoti akaseweze,koma a chaponda is still cerebrating outside pano 2 yrs,mudziwe yesu mwanva?”

A YC Imade MW ati, “Dziko LA Malawi lazaza ndi mbuzi zokhazokha basi Ndiye Choncho muziti kuli ufulu.Now I Believe that dziko LA Malawi lokomera Achuma okhaokha Mwalephera kumanga achina chaponda APA mukamange munthu wazisutso iyaaaaaaa.”

Pomaliza, a Jay Jay nawo ati, “Mlandu wotani? Kkkkkk kenako tizamva boma lilibe umboni okwanira then Chavura will sue government and looses again,then chavura gets millions in the name of compensation(mo ney from tax payers) shameful,shitho le government.”

Atatengedwa kumene ndi apolisi lero, katswiriyu anadandaula pa tsamba lake la facebook. iye anati, “kodi anthu onsewa amapanga masewero, zitsuzo ndikuonesamo rape scene musewero lawolo amamangidwa? Ine ndamangidwa popanga sewero in form of a song, anditsekela ndende yaku lilongwe komwe akunditengela..peace, thanks for your support… much love.”

Malinga ndi ma lipoti omwe atolankhani athu apeza, Mwiza Chavura watengedwa tsopano kupita ku Lilongwe komwe zotsatira za nkhaniyi zikapitilire.